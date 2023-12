Após a Federação Turca de Futebol suspender todos os jogos da liga no país, depois que o presidente de um clube deu um soco no rosto de um árbitro no final de uma partida da primeira divisão, o dirigente foi preso. Faruk Koca, do MKE Ankaragucu, atacou o árbitro Halil Umut Meler em campo na segunda-feira (11), após o apito final do empate por 1 a 1 contra o Caykur Rizespor na Super Lig.