O zagueiro Bruno Alves está apto para encarar o Goiás, na quinta-feira (30). O julgamento das expulsões e dos fatos ocorridos na partida entre Grêmio x Corinthians, na Arena, no dia 12 de novembro, pela 34ª rodada do Brasileirão, foi realizado no final da manhã desta quarta (29) pela Terceira Comissão Disciplinar do STJD e teve resultado positivo para o defensor.