Com chances remotas de conquistar o Brasileirão depois de duas derrotas na sequência (Corinthians e Atlético-MG), o Grêmio busca garantir vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Se vencer o Goiás nesta quinta-feira (30), a equipe do técnico Renato Portaluppi assegura seu lugar, ao menos, na fase preliminar da principal competição sul-americana.