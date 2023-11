Os conselheiros do Grêmio se reuniram na noite desta terça-feira (28), na Arena, para se debruçar sobre a situação financeira do clube. Além de analisar o balancete do último trimestre, aprovaram o pedido de suplementação orçamentária de R$ 30 milhões referente a 2023 e o orçamento para a próxima temporada, quando se pretende aumentar a folha salarial do futebol profissional.