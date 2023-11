Quando um caso de racismo acontece dentro de campo você sabe quais as providências que são tomadas imediatamente pelos clubes? Ou como a vítima busca lidar com isso além das quatro linhas? No segundo episódio do podcast Lança a tua virtude, as jornalistas Mylena Acosta, de GZH, e Gabriela Ferreira, da Rádio Gaúcha, recebem Larissa Carlos, coordenadora de psicologia da base do Vasco, e o advogado criminalista Marçal Carvalho para responder esse e outros questionamentos envolvendo saúde mental e jurídica.