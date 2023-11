Os Jogos Parapan-Americanos foram encerrados neste domingo (26), em Santiago, no Chile, e pela quinta vez consecutiva, o Brasil liderou o quadro de medalhas. No total, os atletas do país conquistaram 343 medalhas, com 156 ouros, 98 pratas e 89 bronzes. A segunda colocação ficou com os EUA (52 ouros, 54 pratas e 50 bronzes), seguidos pela Colômbia (46 ouros, 56 pratas e 50 bronzes).