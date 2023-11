O Brasil é pentacampeão do futebol de cegos dos Jogos Parapan-Americanos. Neste sábado (25), em Santiago, a seleção brasileira derrotou a Colômbia por 1 a 0, na final do torneio e manteve sua hegemonia no torneio. O gol do título foi marcado por Ricardinho aos 13 minutos do primeiro tempo.