O Brasil conquistou o tetracampeonato no futebol PC (paralisados cerebrais) dos Jogos Parapan-Americanos. Neste sábado (25), na disputa da medalha de ouro, no Estádio Bicentenário Municipal de La Flórida, em Santiago, a seleção brasielira derrotou a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, e garantiu a medalha de ouro. Césat Batista foi o autor do gol do título.