O Brasil conquistou mais duas medalhas no tênis em cadeira de rodas dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago. Na sexta-feira (24), os mineiros Gustavo Carneiro e Daniel Rodrigues enfrentaram os argentinos Ezequiel Casco e Gustavo Fernandez na decisão das duplas e foram derrotados por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/1 e 10/3, ficando com a medalha de prata.