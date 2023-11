Em jogo com três expulsões, o Atlético-GO fez sua parte e venceu o Guarani por 3 a 0 na tarde deste sábado, no Antônio Accioly, em Goiânia, pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além dos três pontos, o time goiano garantiu o retorno à elite depois de apenas uma temporada.