Inaugurada em 27 de agosto a Arena do Galo é a nova casa do Atlético-MG. O time mineiro soma 75% de aproveitamento no novo estádio e aposta no fator local para superar o Grêmio neste domingo (26). O confronto, que será o último do local em 2023, em virtude de um show no começo de dezembro, poderá se tornar o maior público da história recente da casa do Galo.