UFC / Divulgação

O UFC 217 contou com tantas emoções e desfechos espetaculares que foi até difícil para o presidente do UFC Dana White escolher os atletas merecedores dos prêmios de performances da noite. Diferente do comum, ele premiou cinco lutadores pelas "performances da noite". Mas também diferentemente do comum, a organização optou por dividir um bônus entre dois nomes do card preliminar do show.

Pelo card principal do UFC 217, Georges St-Pierre, TJ Dillashaw, e Rose Namajunas, todos novos campeões da organização, levaram US$ 50 mil (cerca de R$ 163 mil). O primeiro finalizou Michael Bisping e se tornou o novo campeão dos médios. Já TJ, nocauteou Cody Garbrandt e se tornou o dono do título dos galos, enquanto Rose Namajunas nocauteou Joanna Jedrzejczyk e conquistou o cinturão peso-palha feminino do UFC.¶