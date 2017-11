St. Pierre dá show em Nova York

O canadense Georges St. Pierre fez a luta principal do UFC 217, na madrugada desse domingo, na Madison Square Garden Arena, em Nova York e faturou o Cinturão dos médios ao finalizar o inglês Michael Bisping no terceiro round. Após um início frenético, St. Pierre teve de utilizar o seu afiado jiu-jitsu para definir o combate, ante o crescimento do jogo em pé de Bisping a partir do segundo assalto. O foco e a determinação foram os fatores que garantiram o êxito canadense, consagrando, mais uma vez, o atleta que não lutava desde novembro de 2013.

Novo campeão dos galos

Na segunda luta mais importante, T.J. Dillashaw recuperou o Cinturão do peso galo ao nocautear o talentoso Cody Garbrandt no segundo round. Com uma atuação impecável e sem entrar nas provocações do adversário, Dillashaw utilizou a sua espantosa velocidade para abrir caminho para o cruzado de direita que garantiu o êxito no embate. A perfeita troca de base de destro para canhoto confundiu o até então campeão que viu a sua invencibilidade acabar em Nova York.