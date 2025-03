Por onde anda Enderson Moreira, ex-técnico de Grêmio e Inter

Enderson Moreira em 2025, pelo seu atual clube. Guilherme Griebeler/Avaí

O treinador Enderson Moreira, que já passou por Grêmio e Inter na sua carreira, continua na ativa.

Aos 53 anos, o técnico está no Avaí, de Santa Catarina. Ele assumiu a equipe no ano passado, no meio da Série B do Campeonato Brasileiro.

Por lá, soma 30 jogos e tem 13 vitórias. Antes, passou pelo Sporting Cristal, do Peru.

Enderson Moreira se destaca pelas conquistas da segunda divisão nacional. Foram três troféus — com o Goiás (2012), pelo América-MG (2017) e no comando do Botafogo (2021).

Além de diversos títulos estaduais em campeonatos diferentes, o treinador também venceu a Copa do Nordeste, em 2020.

Passagem pelo Grêmio

Enderson Moreira ficou pouco tempo no Tricolor. Mauro Vieira / Agencia RBS

No final de 2013, Enderson Moreira foi apresentado pelo Grêmio, após se destacar pelo Goiás, onde foi campeão da Série B.

Começando seu trabalho em 2014, o treinador durou 35 partidas. Foram 19 vitórias apenas, um pouco mais da metade dos compromissos.

O técnico foi demitido em julho, após uma derrota em casa para o Coritiba, por 3 a 2. Antes, foi eliminado na Libertadores, também na Arena, pelo San Lorenzo.

Base e interino do Inter

Enderson Moreira em ação como técnico do Inter, contra o Palmeiras, em 2010. Jefferson Botega / Agencia RBS

Enderson Moreira trabalhou na base e no time B do Inter, em 2010. Antes de tudo isso, foi revelado nas categorias do Cruzeiro, onde, inclusive, venceu a Copa São Paulo.

Depois de passar pelo Ipatinga, chegou no Celeiro de Ases. Em 2010, assumiu o profissional de forma interina após a demissão de Jorge Fossati, antes da chegada de Celso Roth.

Foram três jogos: goleada de 4 a 1 sobre o Athletico-PR, derrota de 2 a 0 para o Corinthians e um empate em 1 a 1 com o Palmeiras.

Em 2011, Enderson Moreira voltou ao cargo como interino para comandar o Colorado no Gre-Nal de Rivera, no Uruguai, o qual o Grêmio venceu por 2 a 1.

Carreira de Enderson Moreira

Ipatinga (2008)

Inter (2010-2011)

Fluminense (2011)

Goiás (2011-2013, 2016 e 2020)

Grêmio e Santos (2014)

Athletico-PR e Fluminense (2015)

América-MG (2016-2018)

Bahia (2018-2019 e 2022)

Ceará (2019-2020)

Fortaleza (2020-2021)

Botafogo (2021-2022)

Sport (2023)

Sporting Cristal (2024)

Avaí (desde 2024)

