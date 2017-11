Mike Stobe

Após praticamente quatro anos longe do octógono, George St-Pierre, 36 anos, venceu o atual campeão Michael Bisping, 38 anos, de forma espetacular na principal luta do UFC 217, no Madison Square Garden, em Nova York. Com uma mata-leão aos 4m23s do terceiro round, o canadense, ex-campeão dos meio-médios, destronou o inglês do topo do peso-médio e, com isso, juntou-se a Randy Couture, BJ Penn e Conor McGregor como os únicos quatro lutadores a deterem cinturões do UFC em duas categorias diferentes.

St-Pierre voltou disputando o cinturão na categoria acima da sua e entrou bem no combate, levando um susto de Bisping com contragolpes, mas oferecendo mais perigo ao acertar chutes e cruzados de direita, além do seus famosos spinning back kicks e superman punch. A vitória do round foi consumada por uma efetiva queda sobre o inglês.

Com a confiança em alta após bater nomes como Dan Henderson, Luke Rockhold e Anderson Silva, Michael Bisping não se abalou com as ações do canadense no segundo round e chegou a levar uma queda do canadense, mas logo em seguida levantou e voltou a surpreender com overhands certeiros, mantendo um ritmo maior de golpes com precisão sobre o ex-campeão dos meio-médios.

No terceiro assalto, St-Pierre não perdeu tempo e já derrubou Bisping, porém acabou atingido por cotoveladas de baixo para cima e ficou muito ensanguentado. O inglês conseguiu se recuperar e ficou de pé, em sua zona de conforto.

St-Pierre surpreendeu com um cruzado de esquerda ao esquivar de Bisping e levou-o a knockdown. O canadense aproveitou pra massacrar no ground and pound até que Bisping, já desnorteado, deu as costas e St-Pierre aproveitou para finalizar. Michael não bateu e foi apagado por St-Pierre, o novo campeão da categoria até 84 quilos.

St-Pierre porém revelou após a luta que almeja voltar à categoria dos meio-médios por ser muito pequeno para à divisão.

Meu sonho virou realidade. Muito obrigado pelo apoio. George St-Pierre lutador

— Esse não é meu peso real. Fiz pelo desafio. Houve um tempo no esporte que tínhamos essas coisas. Sou pequeno para o peso-médio, mas aceitei o desafio. Achava duro, mas pareceu viável, hoje — completou o novo campeão.

Bisping, por sua vez, não desmereceu o adversário e reconheceu a vitória:

— Temos de dar o braço a torcer. Ele foi o melhor essa noite. Tentei dar um show, dei tudo o que podia. Agora vou fazer minhas coisas. Ele apertou meu pescoço, não tenho muito o que dizer — disse Bisping, ao final da luta.

O inglês, ainda, negou que vai aposentar as luvas:

— Eu não estou falando em aposentadoria, não tem desculpas, ele foi melhor e me venceu.

Com o resultado, foi a primeira vez em que três cinturões mudaram de mãos na mesma noite no UFC. Além de St-Pierre, Joanna foi nocauteada por Namajunas, nova campeã dos palhas, e Dillashaw destronou o invicto Garbrandt.

Confira todos os resultados do UFC 217:

Georges St-Pierre venceu Michael Bisping por finalização (mata-leão) aos 4m20s do 3º round - pelo cinturão peso-médio;

TJ Dillashaw venceu Cody Garbrandt por nocaute aos 2m41s do 2º round - pelo cinturão peso-galo;

Rose Namajunas venceu Joanna Jedrzejczyk por nocaute técnico aos 3m03s do 1º round - pelo cinturão peso-palha;

Stephen Thompson venceu Jorge Masvidal por decisão unânime (30-26, 30-27, 30-27);

Paulo Borrachinha venceu Johny Hendricks por nocaute técnico a 1m23s do 2º round;

James Vick venceu Joe Duffy por nocaute técnico aos 4m59s do 2º round;

Mark Godbeer venceu Walt Harris por desqualificação (golpe ilegal) aos 4m29s do 2º round;

Ovince Saint Preux venceu Corey Anderson por nocaute a 1m25s do 3º round;

Randy Brown venceu Mickey Gall por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-27);

Curtis Blaydes venceu Aleksei Oleinik por nocaute técnico a 1m56s do 2º round;