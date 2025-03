Rebeca Andrade é indicada ao Laureus, o Oscar do esporte, na categoria Retorno do Ano

A ginasta Rebeca Andrade , maior medalhista olímpica da história do Brasil, foi indicada para a categoria Retorno do Ano no prêmio Laureus World Sports Awards , o Oscar do esporte. A lista foi divulgada nesta segunda-feira (3). A cerimônia da 25ª edição do evento está marcada para o dia 21 de abril e vai acontecer em Madrid, na Espanha.

A nomeação de Rebeca tem por base o seu histórico de superação, quando ela teve de se recuperar de três lesões no ligamento cruzado anterior do joelho direito para atingir o status de maior medalhista olímpica nacional.

O prêmio é uma das principais distinções do mundo do esporte , em reconhecimento a atletas, equipes e projetos esportivos que obtiveram destaque nos últimos 12 meses. A edição de 2025 marca um quarto de século da premiação.

Como ocorre a indicação

Os indicados foram escolhidos por 1,3 mil integrantes do painel de mídia global do Laureus. Os contemplados deste ano serão escolhidos por um júri composto por 69 integrantes de nomes ligados diretamente ao mundo esportivo.

O Prêmio Laureus tem oito categorias: Atleta feminina do ano, Atleta masculino do ano, Paratleta do ano, Equipe do ano, Revelação do ano, Retorno do ano, Atleta nos esportes de ação, Esportes pelo bem.