O Olympique de Marselha demitiu o lateral Patrice Evra nesta sexta-feira depois que jogador chutou um torcedor , na quinta-feira, durante aquecimento antes do jogo da Liga Europa contra o Vitoria de Guimaraes.

"Jacques-Henri Eyraud, presidente do Olympique de Marselha, se reuniu com Patrice Evra nesta sexta e comunicou sua demissão com efeito imediato e convocatória para entrevista preliminar para uma eventual punição disciplinar", detalhou o clube em comunicado.