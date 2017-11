O craque argentino Lionel Messi vai vestir a camisa do Barcelona pela 600ª vez, neste sábado (4), em partida do Campeonato Espanhol contra o Sevilla, marcando uma nova marca em sua carreira.

— É uma barbaridade. 600 jogos em um mesmo clube, com os gols, as assistências e o brilhantismo que tem — disse o técnico Ernesto Valverde em coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

O atacante argentino vai continuar como terceiro jogador com mais jogos com a camisa azul-grená, atrás do capitão Andrés Iniesta (642) e Xavi Hernández, recordista com 767 partidas com o clube.