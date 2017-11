Desde que o PSG investiu uma enorme quantia em dinheiro para tirar Neymar do Barcelona e Mbappé do Monaco, era sabido que a linha de frente do time parisiense não estaria para brincadeira nesta temporada europeia. Os dois luxuosos reforços se juntaram a Cavani, Di María, Draxler, Pastore, Lo Celso e Lucas. Isso só para falar das estrelas do setor ofensivo.