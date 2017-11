O defensor do Olympique de Marselha, Patrice Evra, deu um chute em um torcedor antes da partida contra o Vitoria Guimarães, nesta quinta-feira (2), e foi expulso durante o aquecimento para o jogo, segundo jornalista da AFP no local.

Antes da ação, dezenas de pessoas repreenderam o jogador, a maioria delas em área reservada para torcedores do clube francês. Depois de conversa entre eles, Evra reagiu violentamente com um chute. Os empregados do estádio intervieram rapidamente para encerrar a confusão.