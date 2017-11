BEN STANSALL / AFP

Em jogo equilibrado, o Arsenal não conseguiu sair do 0 a 0 com o Estrela Vermelha no Emirates Stadium. Mesmo com esse placar, a equipe de Arsène Wenger garante sua classificação antecipada para as oitavas de final da Liga Europa.

Esse resultado deixa os ingleses isolados na liderança, com 10 pontos. Os sérvios aparecem em segundo, com cinco. O BATE Borisov é o terceiro, com quatro pontos, enquanto o Colônia está em último, com três.

O primeiro tempo de partida foi bom e agitado, mas sem gols marcados. Apesar da maior posse de bola dos donos da casa e do domínio já esperado, apenas Giroud, aos dez e aos 34 minutos, conseguiu chegar com perigo ao gol de Borjan.

Os visitantes demoraram para entrar no jogo e só conseguiram equilibrar as ações na parte final da etapa inicial. Porém, tiveram as melhores oportunidades em campo. Com o jogo mais aberto, Boakye, que perdeu uma chance incrível, o travessão e o goleiro Macey impediram os sérvios de balançarem as redes.

Já no segundo tempo, o Estrela Vermelha voltou em um bom ritmo, mas não conseguiu se manter no ataque. O Arsenal voltou a tomar conta do campo e buscar a vitória, mas nenhum dos dois conseguiu tirar o zero do placar.

COLÔNIA VENCE O BATE BORISOV

PATRIK STOLLARZ / AFP

Lanterna da chave e praticamente eliminado, o Colônia foi valente, venceu o BATE Borisov por 5 a 2 em casa e se manteve na briga por uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa. Os alemães abriram o placar, mas levaram a virada e foram buscar o bom resultado.

Precisando buscar o resultado para se manter vivo na disputa, o lanterna Colônia foi quem saiu na frente. Aos 16 minutos da primeira etapa, Ozcan enfiou a bola para Simon Zoller, que avançou, passou pelos marcadores e abriu o placar na Alemanha.

A felicidade, porém, só durou até os 31 minutos. Em cobrança de falta pela direita, Rios bateu rasteiro e Nemanja Milunovic chutou de primeira para deixar tudo igual. Dois minutos depois, Nikolay Signevich deu bela biscicleta para colocar os visitantes na frente do placar.

Já na segunda etapa, aos nove minutos, após uma jogada que surgiu de uma cobrança de falta, Soerensen ajeitou para Yuya Osako, que chutou da entrada da área e recolocou a igualdade no marcador. E a virada aconteceu aos 18. Guirassy fez boa cobrança de falta e marcou. Yuya Osako e Milos Jojic ainda fizeram no final e garantiram a vitória dos mandantes.

Agora, pela quinta rodada da competição, o Arsenal vai até a Alemanha encarar o Colônia. Já o Estrela Vermelha visita o BATE Borisov. As partidas acontecem no dia 23 de novembro, quinta-feira, às 16h (de Brasília).

VEJA OUTROS RESULTADOS DA RODADA:

GRUPO G

FC FCSB 1 x 1 Hapoel Beer Sheva

Viktoria Plzen 4 x 1 Lugano

GRUPO I

Salzburg 0 x 0 Konyaspor

Vitória de Guimarães 1 x 0 Olympique de Marseille

GRUPO J

Athletic Bilbao 1 x 0 Oestersunds FK

Hertha Berlin 2 x 0 Zorya

GRUPO K

Lazio 0 x 0 Nice

Vitesse 0 x 2 Zulte-Waregem

(Lazio classificada para a próxima fase)