Conor McGregor não quer mais ser apenas um lutador no UFC. O irlandês, atual campeão dos leves, quer seguir os passos do que fez no boxe e passar a promover os combates — quem sabe até como sócio do Ultimate. McGregor afirmou, em entrevista coletiva, que não pretende voltar a lutar enquanto não acertar estas questões.

— Eu fui promotor na luta com Mayweather, e estamos em negociações. Não vou pisar no octógono novamente a menos que eu seja sócio de toda a configuração. Eu sou um promotor. (...) Olhando isso, estou olhando para trás e pensando se eu realmente quero voltar a lutar. Estou no estágio de negociações. Todo mundo quer que eu faça algo por dinheiro — garantiu.

McGregor disse que não precisa mais lutar por questões financeiras. Por isso, pode aguardar e exigir que suas prioridades sejam atendidas.

— Eles estão tentando me fazer voltar antes do fim do ano para ganhar dinheiro para a companhia, então eles podem recuperar o investimento de US$ 4,2 bilhões e tudo isso. Estou sentado assistindo ao tipo de guerras que já passei diversas vezes, e assistindo a como eu cheguei lá. Preciso do meu tempo, não tenho pressa. Estou em uma ótima posição, tenho dinheiro para sempre — completou.