UFC / Divulgação

Georges St. Pierre tem a chance de fazer história no próximo sábado (4). Se vencer Michael Bisping na luta principal do UFC 217, em Nova York, o canadense será apenas o quarto lutador a conquistar cinturões em duas categorias no Ultimate.

St. Pierre foi campeão dos meio-médios duas vezes. A primeira foi no UFC 65, em novembro de 2006, quando derrotou Matt Hughes. Depois, foi surpreendido por Matt Serra no UFC 69, em abril de 2007. Em dezembro de 2007, ficou com o cinturão interino ao vencer Hughes outra vez. E, em abril de 2008, venceu a revanche contra Serra.

Em seguida, foram nove defesas consecutivas, na terceira maior marca da história do UFC — ele venceu Jon Fitch, B.J. Penn, Thiago Alves, Dan Hardy, Josh Koscheck, Jake Shields, Carlos Condit, Nick Diaz e Johny Hendricks até abandonar o cinturão no fim de 2013.

Depois de quatro anos de inatividade, St. Pierre está de volta em busca do cinturão dos médios.

Relembre os três lutadores que já foram campeões em duas categorias do UFC:

Randy Couture

O primeiro título de Randy Couture foi em dezembro de 1997, quando derrotou Maurice Smith no UFC Japão e conquistou o cinturão dos pesados. Depois, abriu mão do cinturão por questões contratuais . Ele voltaria ao topo dos pesados em novembro de 2000, no UFC 28, ao vencer Kevin Randleman. Depois de duas defesas contra Pedro Rizzo, perdeu o título para Josh Barnett em março de 2002, no UFC 36.

Couture desceu para os meio-pesados e estreou conquistando o cinturão interino, em junho de 2003, ao vencer Chuck Liddell. Ficou com o cinturão linear em setembro de 2003 ao bater Tito Ortiz. Couture chegou a perder o cinturão por seis meses para Vitor Belfort, mas recuperou logo em seguida. No entanto, perdeu o título novamente ao ser nocauteado por Liddell.

O americano voltou à categoria dos 120 quilos em março de 2007 e retomou o cinturão ao vencer Tim Sylvia no UFC 68. Defendeu o cinturão contra Gabriel Napão, mas perdeu em novembro de 2008 para Brock Lesnar.

B.J. Penn

O havaino foi campeão pela primeira vez nos meio-médios, em janeiro de 2004, no UFC 46, ao vencer Matt Hughes. Foi destituído do título ao deixar o UFC a caminho do K-1. Em janeiro de 2008, foi campeão dos leves ao conquistar o cinturão vago da categoria — no UFC 80, finalizou Joe Stevenson.

Ele fez três defesas de cinturão antes de perder o título para Frankie Edgar no UFC 112, em abril de 2010 — neste período, chegou a enfrentar Georges St. Pierre para ficar com dois cinturões simultâneos, mas foi derrotado pelo canadense.

Conor McGregor