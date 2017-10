O brasileiro Lyoto Machida fez a luta principal do UFC Fight Night 119 na madrugada desse domingo, em São Paulo e acabou sendo nocauteado pelo americano Derek Brunson no primeiro round. O carateca errou ao tomar a iniciativa do combate, deixando espaço para a entrada dos poderosos cruzados de esquerda de seu oponente que obteve o maior triunfo da carreira. Com o revés, Machida amargou a terceira derrota consecutiva, afastando-se, ainda mais, do título dos médios, divisão dominada, por ora, por Michael Bisping - detentor do Cinturão.