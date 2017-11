Depois de se envolver em mais um caso de doping e perder o cinturão dos meio-pesados do UFC, Jon Jones fez uma publicação esperançosa em sua conta no Instagram. Ainda sem saber qual será a punição aplicada pela Comissão Atlética de Nevada e por quanto tempo terá de ficar afastado do esporte, o americano divulgou um vídeo no Instagram com uma mensagem de "volta por cima".