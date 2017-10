Gilvan de Souza / Flamengo

O primeiro clássico entre Flamengo e Fluminense pelas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2017 durou apenas 15 minutos para o zagueiro e capitão Réver. Após uma dividida com Marcos Jr, o defensor ficou caído no chão com muitas dores no joelho e foi substituído por Rhodolfo.

Já nos primeiros testes realizados ainda no banco de reservas, uma entorse no joelho direito foi constatada e o tratamento começou ainda durante o primeiro tempo.

O Flamengo se reapresenta nesta quinta-feira no Ninho do Urubu e Réver irá ser reavaliado no centro de treinamento. No lugar do capitão, Rueda optou por Rhodolfo e a faixa foi para os braços do experiente Juan.