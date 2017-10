NORBERTO DUARTE / AFP

O Independiente deu um grande passo para avançar à semifinal da Copa Sul-Americana em busca do seu segundo título na competição. Diante de uma ótima presença da torcida roja em pleno Defensores del Chaco, o time de Avellaneda venceu com autoridade o Nacional pelo placar de 4 a 1.

Não era apenas a presença do torcedor argentino em Assunção que dava a impressão de que o Rojo atuava em casa. Os primeiros minutos do embate foram amplamente dominados pela equipe de Avellaneda. Sem qualquer receio de marcar alto, no campo de defesa do Nacional, os visitantes estavam quase sempre com a bola, pressionando seu adversário próximo de sua grande área.

Entretanto, apesar desse volume de jogo, faltavam finalizações mais agudas, passando mais perto do gol apenas uma cabeçada onde o desvio na primeira trave não encontrou nenhum toque complementar com a bola passando na pequena área do Nacional.

Quem resolveu essa situação foi Maximiliano Meza, aos 27 minutos. Depois de Salgueiro perder a bola no ataque, o contragolpe do Independiente encontrou Ezequiel Barco saindo em velocidade. Ele lançou Meza em plenas condições para bater de chapa e iniciar a contagem no Defensores del Chaco.

Somente depois de ficar atrás do placar o Nacional resolveu reagir na partida. E a resposta veio de maneira rápida já que, aos 33, o tricolor paraguiao conseguiu o gol de empate. Após cobrança de escanteio, a bola foi escorada para o meio da área e o artilheiro Luis Caballero testou longe do alcance de Martín Campaña.

O começo do segundo tempo teve, em quatro minutos, duas chances excelente para o Independiente. E, se Albertengo parou em bela defesa de Rojas, o próprio atacante tratou de se redimir cruzando na medida para Leandro Fernández cabecear forte, no extremo canto esquerdo da meta do adversário, fazendo 2 a 1 Independiente.

Ao contrário de quando saiu na frente, desta vez os argentinos não relaxaram ou mesmo deram chance para que o Nacional crescesse novamente no embate. A equipe seguiu marcando com organização e ainda transformou seu domínio novamente em gol com 25 minutos. Barco foi derrubado na área. Na cobrança do pênalti, Fernández teve o chute defendido por Santiago Rojas, mas, no rebote, o 11 do time de Avellaneda conseguiu colocar a bola na rede.

E ainda teve mais. Aos 31, a zaga do Nacional vacilou feio e deixou praticamente todo o ataque do Independiente frente a frente com Rojas. Albertengo recebeu o passe sem goleiro e só tocou para colocar 4 a 1 no placar.