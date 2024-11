Após acompanhar o GP de São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, no fim de semana, Gabriel Bortoleto mostrou confiança em obter uma vaga no grid em 2025 ou 2026. Sem dar detalhes sobre negociações, o jovem brasileiro disse estar satisfeito com os resultados que vêm conquistando nos últimos dois anos.