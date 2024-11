Uma placa em azul com letras em branco onde se lê Esquina da Liberdade pode ser vista no cruzamento da Rua Mostardeiro com a Avenida Goethe, junto ao Parque Moinhos de Vento (Parcão), em Porto Alegre. Desde a sua instalação, em 29 de outubro, desperta a atenção de quem passa pelo local.