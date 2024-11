O técnico Lionel Scaloni anunciou nesta terça-feira a relação de jogadores da seleção argentina visando a disputa dos dois jogos das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, marcados para o mês de novembro. Recuperado de lesão, Messi encabeça a convocação. Em grande fase no Botafogo, o meia Thiago Almada também foi chamado.