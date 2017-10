Depois de descartar a contratação de Adriano Imperador , o São Bento admitiu o interesse em um jogador renomado: Kaká , que deixou o Orlando City e pode retornar ao Brasil em 2018. A confirmação foi feita pelo presidente do time de Sorocaba, Márcio Rogério Dias, em entrevista para a Jovem Pam :

— O Kaká interessa. Em conversa com o Paulo Roberto Santos (técnico), o Kaká é um jogador em atividade, que tem todo o perfil do São Bento. Acho que o Kaká seria um projeto novo, daria para viabilizar. E olha, Kaká, você que está nos escutando, seria uma ótima também para você, um projeto novo, uma audácia nova — disse o dirigente.

Kaká, que está com 35 anos, seria contratado pelo São Bento como peça-chave de um projeto de marketing do clube. Receberia um salário fixo e mais um espaço na camisa da equipe, que seria vendido a fim de ampliar os vencimentos do jogador.