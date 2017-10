O suposto desejo de contar com Adriano Imperador para 2018 foi esclarecido pelo São Bento. Por nota oficial, o clube paulista afirmou ter sido procurado por uma pessoa próxima do atacante. No entanto, explicou que não há possibilidade da contratação ser feita.

'Não há possibilidade de contratação. A proposta não partiu do clube e nem o interesse. Até conversamos com o Paulo sobre o interesse do atleta em ingressar na equipe e com toda a sua experiência, o técnico nos posicionou de forma contrária. Vamos continuar com a nossa filosofia de pé no chão. Chegamos e tivemos sucesso sem nenhum medalhão e acho que esse foi o segredo ao longo desses anos', afirmou o presidente Márcio Rogério Dias, que descartou a possibilidade da vinda do jogador ao São Bento."