Recentemente, em participação no programa "Conversa com Bial", da TV Globo, Adriano Imperador afirmou que está disposto a retornar aos gramados em 2018. E, ao que parece, um clube já estuda abrir as portas para o atacante. Segundo reportagem do GloboEsporte.com, o vice-presidente do São Bento, Almir Laurindo, esteve reunido nesta terça-feira (24) com o representante do ex-jogador da Seleção Brasileira com a intenção de conversar sobre detalhes de um possível contrato para a próxima temporada.