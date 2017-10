Reprodução / Twitter

Já pensou ser filho de Cristiano Ronaldo e ser fã de Messi? Pois é o que, aparentemente, acontece com o Cristiano Ronaldo Jr., filho do craque do Real Madrid. Todas as vezes em que eles se encontram, o olhar de admiração do pequeno de sete anos faz a internet pirar com tanta fofura. E não foi diferente nesta segunda-feira, quando o CR7 alcançou a marca do argentino e conquistou pela quinta vez o título de melhor jogador do mundo.

Incentivado por Cristiano Ronaldo, o menino foi até o lugar de Messi para cumprimentá-lo. A recepção do camisa 10 do Barcelona, como era de se esperar, foi amável. Conversou e brincou rapidamente com Cristiano Ronaldo Jr.. Finalistas do prêmio, os dois jogadores ficaram na mesma fileira enquanto aguardavam o resultado. E foi neste momento que houve um "flagra" do filho de CR7 ao Messi:

E a internet não perdoou, com mensagens de: "admire alguém como o filho de Cristiano Ronaldo faz com Messi" ou "fique com alguém que te admire como o filho de Cristiano Ronaldo olha o Messi".

BEN STANSALL / AFP

E toda essa admiração ao adversário do pai não é recente, não. Em uma publicação do AS, um vídeo mostra o momento exato em que o filho de Cristiano Ronaldo vê Messi entrando na sala na cerimônia de 2015, caminha até o astro do Barcelona, mas fica com vergonha.

– Estás com vergonha agora? – pergunta Cristiano Ronaldo ao filho.