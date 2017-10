Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa nesta segunda-feira (23). O português conquistou o título pela quinta vez e igualou Messi no número de troféus. Capitães e técnicos de todas as seleções vinculadas à federação votaram nos três melhores, além de outros jornalistas selecionados. O capitão de Portugal votou em Modric. Messi, por exemplo, escolheu o colega e uruguaio Suárez.