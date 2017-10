Ben Stansall / AFP

Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, foi eleito na tarde desta segunda-feira (23) o ganhador do prêmio The Best, da Fifa, pelo segundo ano consecutivo — a quinta vez que é apontado como o jogador número 1 do planeta. No evento realizado em Londres, o português foi escolhido o melhor do mundo ao superar o argentino Lionel Messi e o brasileiro Neymar.

Com um discurso humilde, o craque da equipe madrilenha parabenizou os concorrentes pela temporada realizada e disse viver um momento único como jogador. Depois, fez a alegria das pessoas mais próximas:

— Quero agradecer ao Real Madrid, meus companheiros de seleção também. Foi um ano extraordinário. Talento, trabalho duro, muita dedicação. É uma alegria ganhar troféus coletivos e individuais também. À minha família, esse troféu é de vocês também — disse CR7.

Craques do presente e do passado estiveram presentes na premiação. Entre eles, os ex-jogadores da Seleção Brasileira Ronaldo, Bebeto, Cafu e Roberto Carlos. Pelé, que completa 77 anos nesta segunda, não estava no local, mas foi homenageado com um vídeo que foi aplaudido pelo público, que contou com a ilustre presença de Maradona.

Em momento emocionante, Abel Braga também foi lembrado. O técnico do Fluminense, que perdeu o filho em julho, apareceu em vídeo sobre a importância do futebol além das quatro linhas. No Brasileirão deste ano, o profissional foi homenageado em várias ocasiões, inclusive por torcidas adversárias.

Os vencedores

Melhor jogador:

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Melhor jogadora

Lieke Martens (Holanda)

Seleção da Fifa

Buffon; Daniel Alves, Sergio Ramos, Bonucci e Marcelo; Modric, Kroos e Iniesta; Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo.

Fair Play

Francis Koné (Togo)

Melhor treinador de futebol feminino

Sarina Wiegman (Holanda)

Torcida do ano

Celtic (Escócia)

Melhor goleiro

Gianluigi Buffon (Juventus)

Melhor técnico

Zinedine Zidane (Real Madrid)

Prêmio Puskás

Olivier Giroud (Arsenal)

