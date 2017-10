Três meses após assustar os fãs ao realizar uma cirurgia no coração, o ex-goleiro Marcos passou mais de uma hora sorrindo e conversando com jornalistas e fãs no lançamento da cerveja 12, seu novo empreendimento. O pentacampeão festejou a boa recuperação e disse que está liberado para beber.

- Com moderação (risos). Felizmente eu descobri o problema em um exame de rotina, mas fiquei com um medo de morrer do caramba. Operar o coração? Falei: "Meu Deus, vou morrer". Depois da cirurgia, eu resolvi sair um pouco da toca mesmo. Eu descobri esse problema, estava em idade boa para fazer a cirurgia, aproveitei que os exames estavam todos bons, fui lá e fiz. Falei com a minha mãe, minha esposa, e fiz. Queria até fazer um brinde para o pessoal do Hospital São Luís do Morumbi, que descobriu o problema, e para o pessoal do HCor, que me operou. Já faz três meses da cirurgia, agora vida normal. Só não dá para dominar a bola no peito, porque ainda dói a cicatriz (risos) - contou.