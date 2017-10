Um lance polêmico aos 48 minutos do segundo tempo do duelo entre Botafogo e Corinthians revoltou os jogadores do Timão. O atacante Jô girou em cima de Igor Rabello, caiu e pediu pênalti, mas o juiz não marcou. Após a derrota por 2 a 1, os corintianos reclamaram muito com o sexteto de arbitragem, que foi até protegido por policiais.