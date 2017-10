Gilvan de Souza / Flamengo/Divulgação

A fase não é das melhores. Após a derrota de 2 a 0 para o São Paulo, o Flamengo retomou os trabalhos no Ninho do Urubu, nesta segunda-feira. O goleiro Diego Alves foi o responsável por responder às perguntas dos jornalistas e explicar o resultado negativo no Pacaembu. Ele contou que houve cobrança entre os jogadores ainda no vestiário do estádio paulista.

– Contra o São Paulo não foi do jeito como queríamos. Não foi um jogo bom. A cobrança foi feita logo após a partida, ainda no vestiário. Acho que tem de existir essa cobrança entre a gente. Por mais que tenha acontecido essa situação do jogo contra o São Paulo, lembro que vínhamos de duas vitórias (Chapecoense e Bahia) – lembrou o camisa 1 rubro-negro.

Nesta quarta-feira, o Flamengo volta a campo pela Sul-Americana, agora contra o Fluminense. A equipe rubro-Negra sonha com o título do torneio, que garante vaga na fase de grupos da Libertadores.