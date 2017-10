Cristiano Estrela / Diário Catarinense

Após conseguir duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o Flamengo vive um bom momento na competição, mas mesmo assim o zagueiro Juan pede que o time tenha os pés no chão. Com o objetivo de voltar a Liberta, o camisa 4 encara todos os jogos que restam como "finais".

- Pensar jogo a jogo. Temos nove jogos ainda e temos que encarar como finais. Sempre que Rueda escolher, temos que conseguir a vitória. Esse é o importante para subir na tabela.

No primeiro turno, o Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 0 na Ilha do Urubu, até com uma certa facilidade. Para o duelo do próximo domingo, no Pacaembu, o camisa 4 espera um jogo mais fechado.

- Esse jogo será diferente porque eles jogam em casa e com o apoio da torcida. E os jogos do segundo turno são mais fechados.

Juan também aproveitou para elogiar Diego, que vinha sendo vaiado, mas contra o Bahia, mas marcou duas vezes e deu números finais a goleada do Flamengo sobre o Tricolor.