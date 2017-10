Após um dia de adiamento, os surfistas voltaram para a água em busca de uma vaga nas quartas de final da competição. Entre eles, Gabriel Medina e John John Florence (HAV). Na briga pelo bicampeonato mundial, ambos seguem vivos na briga pelo título da etapa lusa. A Tempestade brasileira ainda conta com Miguel Pupo, também classificado para as quartas. A próxima chamada será nesta quarta-feira, às 4h45min (horário de Brasília).

Sem avançar direto, Miguel Pupo foi para a última repescagem da competição contra Josh Kerr (AUS). O brasileiro mostrou que está focado em se manter na elite do surfe no ano que vêm e venceu a bateria. Nas quartas, ele encara Kanoa Igarashi (EUA). Pupo precisa chegar às semis para encaminhar sua manutenção no WCT em 2018.

Com uma onda no último minuto da segunda bateria da quarta fase, John John Florence (HAV) também encaminhou sua classificação ás quartas. Atual detentor do título de Peniche, o havaiano despachou Kolohe Andino (EUA) e Connor O'Leary (AUS). Assim como no ano passado, John John é o único surfista que pode se sagrar campeão mundial em Portugal. Para isso, ele precisa levar, de novo, o título da etapa ou ser o vice, sem que Medina seja o campeão.