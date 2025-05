Lesão, tabu e golaço: centroavante celebra retorno com gols no Caxias

O centroavante Welder foi um dos nomes da vitória do Caxias sobre o o Figueirense pela Série C do Brasileiro. Autor de dois gols, o atleta foi a novidade na escalação da partida no Estádio Orlando Scarpelli. A equipe venceu por 3 a 2 e subiu na tabela para a quarta posição, com nove pontos.

— Voltando da lesão do reto femoral, e é justamente um movimento que estava me incomodando um pouco ainda, um chute de mais longa distância com o peito do pé. Naquele momento ali, até nem pensei nisso na hora, que no jogo não tem como, na correria, então, cara, fiquei muito feliz. Eu só pensava na lesão, só pensava no pessoal da fisioterapia que me ajudou muito nesse retorno para que eu pudesse vir o mais rápido possível — analisou o atacante Grená.