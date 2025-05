Volante e centroavante são as novidades na reapresentação do Caxias

Técnico Júnior Rocha também fez cobranças ao grupo durante a atividade. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O Caxias voltou aos treinos após a vitória sobre a equipe do Figueirense pela Série C do Brasileiro. Os jogadores se reapresentaram na manhã desta quarta-feira (7) no Centro de Treinamentos (CT) do clube. Os atletas que atuaram boa parte do jogo contra o time catarinense fizeram trabalhos na academia e fisioterapia, de recuperação.

Os demais jogadores do elenco foram para o campo com a comissão técnica Grená sob o comando do técnico Júnior Rocha. As novidades ficaram por conta do volante Lorran e do centroavante Gustavo Nescau. O atacante fez a primeira atividade mais forte e está bem avançado para um retorno após uma cirurgia no menisco do joelho. Já o volante se recuperou de um desconforto no adutor da coxa.

O técnico Júnior Rocha tem mais três dias para definir o time que entrará em campo no próximo final de semana, domingo (11), às 16h30min, no Estádio Centenário, contra o Retrô. Para o compromisso, o técnico pode repetir o time que venceu o Figueirense por 3 a 2. As próximas atividades serão fechadas.

CAMISA 9 INSPIRADO

O centroavante Welder criou um bom problema para o técnico grená. Reserva com a chegada de Willen Mota, o atleta jogou na última rodada e marcou dois gols e se credencia para seguir no time.

— Vou aproveitar para agradecer o pessoal da fisioterapia, que foi muito importante nesse tempo, que infelizmente acabei machucando, ao todo foram dois meses e meio afastado e poder voltar agora, poder contribuir nas vitórias, com gol, ajudando a marcar do jeito que tem que ser, eu fico muito feliz de voltar e voltar bem — declarou o centroavante, que completou: