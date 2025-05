Estreia do Gaúcho na Divisão de Acesso será com portões fechados

O Gaúcho não poderá contar com o apoio de seus torcedores na estreia da Divisão de Acesso . A partida contra o Novo Hamburgo, marcada para acontecer na Arena B&8, no dia 18, acontecerá com portões fechados .

A punição tem relação à uma ocorrência registrada no jogo contra o São José, pela semifinal da Copa FGF, em novembro do ano passado. Na ocasião, o árbitro Lucas Guimaraes Rechatiko Horn relatou em súmula que um rojão foi arremessado no gramado do estádio.