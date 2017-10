Gilvan de Souza / Flamengo, Divulgação

No sétimo Fla-Flu do ano, o Rubro-Negro largou na frente do Tricolor no confronto pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, no Estádio do Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0 a partida de ida. Como atuou como visitante, o gol de Everton dá ao time de Rueda a vantagem no empate. A volta será no mesmo local, na próxima quarta-feira, às 21h45.

Assim, o Tricolor, por sua vez, força a decisão por pênaltis se vencer por 1 a 0 o próximo clássico. Qualquer outra vitória dá a classificação ao Fluminense.

Para times que já haviam se enfrentado seis vezes em 2017, sobrou cautela e estudo e faltou agressividade nos primeiros 20 minutos. O principal fato desse período foi a lesão de Réver, que levou a pior em dividida com Marcos Junior. O capitão do Flamengo deu lugar a Rhodolfo, que atuou com segurança.

Apesar da intimidade entre os rivais, o Fluminense foi surpreendido por uma das armas rubro-negras mais conhecidas: a infiltração de Willian Arão na área rival. O meia avançou sozinho e finalizou cruzado após ótimo passe de Everton Ribeiro. No rebote de Diego Cavalieri, o outro Everton do Flamengo completou para o fundo da rede: 1 a 0.

Diego ditou o ritmo da partida. O camisa 10 deu bons passes e, quando se aproximou de Everton Ribeiro, o Flamengo rondou a área do Tricolor, mas as finalizações não foram boas. Por outro lado, faltou inspiração, aproximação, ultrapassagens... Ou seja, quase tudo ao setor ofensivo do time de Abel. A única ação de perigo saiu dos pés de Marcos Junior. O passe por elevação encontrou Henrique Dourado na área, mas o chute forte de direita parou em Diego Alves.

O técnico do Flu não fez mudanças no intervalo, mas o time voltou com outra postura. Os laterais Lucas e Marlon, enfim, começaram a ser opções e o Flamengo foi cedendo campo ao Tricolor. Depois da bola na trave de Marcos Junior, Scarpa arriscou de fora e obrigou Diego Alves a fazer mais uma bela defesa.

Abel lançou o Fluminense ao ataque com as entradas de Wendel e Wellington Silva. Rueda respondeu com a entrada de Márcio Araújo. O Flamengo, já mostrando acomodação com a vantagem mínima, adotou postura ainda mais defensiva.