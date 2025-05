O provável time do Inter para enfrentar o Corinthians 

Roger Machado deve mandar força máxima contra o Corinthians. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter visita o Corinthians neste sábado, às 18h30min, pela sétima rodada do Brasileirão, e deve atuar com força máxima. Após poupar alguns jogadores no meio da semana pela Copa do Brasil, o Colorado precisa de uma vitória fora de casa para se aproximar dos lideres do campeonato.

Com nove pontos conquistados e ocupando a sexta posição, o Inter se encontra cinco pontos atrás do líder Flamengo. Uma vitória pode deixar o clube dentro do G-4 ao final da rodada.

O que tem de melhor

Para conseguir esse resultado na Arena do Corinthians, Roger Machado deve mandar a campo o que tem de melhor e à disposição. Os desfalques certos são Borré, com lesão muscular na coxa, e Vitinho, com fratura no dedo da mão.