Muitas ações na área, vários pênaltis: como o Inter lidera o ranking de penalidades no Brasil

Alan Patrick fez dois gols de pênalti contra o Atlético Nacional. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter tem mais pênaltis porque entra mais na área do que basicamente todos os seus adversários. Essa frase poderia ser um resumo, ainda que incompleto, da polêmica mais recente do futebol brasileiro. O time de Roger Machado lidera o ranking de pênaltis sofridos na temporada. E isso tem suscitado reclamações, como não poderia ser diferente em uma rivalidade tão ferrenha, especialmente de gremistas, que só tiveram duas penalidades em 2025 (uma delas contra o Inter, inclusive).

Os colorados tiveram assinalados 10 pênaltis a seu favor em 22 jogos. Mirassol e Fortaleza vêm na sequência, ambos com sete (os paulistas em 19 partidas, os cearenses em 25). Ceará, Atlético-MG e Palmeiras têm seis, e o Flamengo, cinco. O levantamento foi feito pelo Sofascore. E é o mesmo portal de estatísticas de futebol que apresenta dados que ajudam a explicar esses dados.

Ações na área adversária

O primeiro é o número de ações na área. Dos nove jogos em que teve pênalti a favor, o Inter só não tocou mais na bola dentro da área adversária do que contra Juventude, no Gauchão, e Atlético Nacional-COL, na Libertadores. Em todos os outros, esteve (muito) mais perto do gol adversário do que o oponente. No Gre-Nal do Brasileirão, por exemplo, foram 23 contra 12. Contra o Maracanã, incríveis 46 a 1.

No ranking do Sofascore, o Atlético-MG é quem tem mais ações na área entre os clubes da Série A, com média de 28 por partida. Bragantino, Fluminense, Flamengo (inflado pela goleada sobre o Juventude), Mirassol estão à frente do Inter, que tem 23,3 a cada 90 minutos. O Grêmio tem 19,7.

Adversários em bloco baixo

É preciso levar em conta também os adversários. No Gauchão, por óbvio, o Inter atacou muito mais do que foi atacado. Os outros pênaltis, à exceção do Gre-Nal e do Atlético Nacional-COL, foram contra equipes que entraram em campo pensando mais em defender (em bloco baixo) do que em atacar. Tirando o Mirassol, os demais integrantes do topo da lista de penalidades também se impunham em seus Estaduais.

Individualidades

Tem outro aspecto, daí individual. Wesley é um especialista em dribles na área. Dos 10 pênaltis sofridos pelo Inter, quatro foram em cima dele. E a penalidade máxima está com bom aproveitamento, 80%. Alan Patrick desperdiçou uma das oito cobranças (a mais recente, contra o Maracanã) e Borré perdeu contra o Monsoon. Valencia bateu e fez contra o Caxias, fechando a conta.

Segundo os analistas de ZH, nem todos os pênaltis foram assinalados corretamente. Contra o Juventude, pelo Gauchão, Diori Vasconcelos discordou da marcação de Rafael Klein em lance com Borré e Cipriano. Os outros nove a favor e os dois contra foram bem marcados.

Pênaltis na temporada

10 - Inter (22 jogos)

7 - Mirassol (19 jogos)

7 - Fortaleza (25 jogos)

6 - Cruzeiro (19 jogos)

6 - Atlético-MG (24 jogos)

6 - Palmeiras (25 jogos)

2 - Grêmio (24 jogos)

1 - Juventude (17 jogos)

Ações com a bola na área em jogos que teve pênalti a favor

23 contra 12 do Grêmio

46 contra 1 do Maracanã

36 contra 13 do Nacional-URU

23 contra 23 do Atlético Nacional-COL

20 contra 4 do Caxias

22 contra 3 do Monsoon

26 contra 4 do São José

13 contra 13 do Juventude

21 contra 9 do Guarany de Bagé

Ações com a bola na área em jogos que teve pênalti contra