Inter começa maratona longe de casa com retorno de três titulares

O Inter começa neste sábado (3) uma sequência de partidas fora de casa. A primeira delas é contra o Corinthians , na Arena do clube, e a equipe colorada já chegou a São Paulo para o confronto pela sétima rodada do Brasileirão.

Depois, o Inter viaja à Colômbia, onde enfrenta o Atlético Nacional de Medellín pela Libertadores na próxima quinta (8). No domingo seguinte o adversário é o Botafogo, pelo Brasileirão. A equipe colorada não passará em Porto Alegre: viaja da Colômbia direto para o Rio de Janeiro. A sequência acaba no dia 15 de maio, em Montevidéu, com a partida contra o Nacional pela Libertadores.