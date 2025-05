Sem o retorno de atacante, Inter divulga os relacionados para partida contra o Corinthians

O Inter divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Corinthians , neste sábado (3), às 18h30min, na Arena Corinthians, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro . Apesar de ter treinado durante a semana, o colombiano Carbonero não foi relacionado e segue fora do time.

O goleiro Ivan não está no grupo de jogadores, pois teve um desconforto na coluna lombar. Vitinho , que teve uma fratura em um dedo da mão, também é desfalque.

Borré, Diego Rosa, Rochet, Bruno Gomes e Mercado seguem no departamento médico.

Provável escalação

O Inter deverá jogar com: Anthoni; Aguirre, Victor Gabriel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Bruno Tabata, Wesley e Valencia.

Confira os relacionados

