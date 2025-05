As lições que os cinco jogos seguidos em Porto Alegre ensinaram ao Inter para a maratona como visitante

E transformaram o maio em um mês decisivo, agora largando com quatro partidas consecutivas longe do Estado que determinarão o futuro na copa continental. Há lições a serem aprendidas desse período.

Contra os uruguaios, buscou um 3 a 0 contra no primeiro tempo, e diante dos cearenses, encontrou a vitória que permite empatar a partida de volta para chegar às oitavas de final. Não falta espírito, é um time determinado a buscar resultados, mesmo quando as situações são adversas.

Jogadores em má fase

— Me preocupa o volume que a gente teve, contra um time de hierarquia menor que a nossa, ter desperdiçado tantos gols. Wesley, que fez 13 gols ano passado, esse ano ainda não conseguiu balançar as redes. Vitinho fez cinco gols no Gauchão e Enner Valencia foi decisivo no Estadual, mas de lá para cá não têm conseguido repetir. O que me preocupa é o mau momento individual dos jogadores de ataque.